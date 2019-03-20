В СМИ назвали ещё одного вероятного соперника Головкина

Не так давно стало известно, что экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин подписал трёхлетний контракт на шесть боёв со стриминговой платформой DAZN. Предполагается, что первый поединок после этого казахстанец проведёт в июне. Ранее сообщалось, что соперником Геннадия может стать поляк Камил Шеремета. Теперь же появилась информация о появлении ещё одного потенциального противника для Головкина. Им может стать 29-летний Брендон Адамс (21-2, 14 КО), сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майкл Коппинджер.

Поединок с соперником такого уровня имеет смысл с той точки зрения, что в DAZN рассчитывают организовать третий поединок Головкина с Саулем Альваресом, потому на данный момент перед промоутерами стоит задача довести Геннадия до этого боя без поражений.