Постол: видел, что Владимир Кличко уже вернулся в зал

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол поделился мыслями о возможном возобновлении карьеры Владимиром Кличко, а также рассказал, что Кличко уже вновь тренируется.

«Весь интернет гудит, что Кличко предлагают контракт на три боя. Я видел, что Владимир уже вернулся в зал. Он уже тренируется в Конча-Заспе. Если он в хорошей форме и чувствует, что он может, то почему бы и нет? У него есть удар, есть силы, у него всё есть. Если он себя хорошо чувствует и если он говорит „да“, то всё зависит от него.

Конечно, мне бы хотелось увидеть его ещё. Уверен, что у него будут сильные бои, а не с какими-то там мешками. Он будет боксировать с топ-соперниками. Возможно с Джошуа, Тайсоном Фьюри, Уайлдером. Это было бы очень интересно", — рассказал Постол в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing.