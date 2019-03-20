Бризил: Уайлдер выглядит в ринге как цирковой артист

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Доминик Бризил поделился ожиданиями от поединка с обладателем титула Деонтеем Уайлдером, раскритиковав того за манеру ведения боя.

«Я очень взволнован. Ждал этого титульного боя полтора года. Я отличный боец, но всегда есть куда расти. Мне удалось уже многое узнать с Вирджилом Хантером. Я покажу кое-что, что хотят видеть в супертяжёлом весе, и буду прессинговать в бою. Ждал возможности побороться за пояс, отправлю Уайлдера на канвас, весь зал встанет на ноги, когда я его нокаутирую.

Что касается Деонтея, то он в ринге всё делает неправильно, он выглядит словно цирковой артист и больше говорит, чем работает. Но 18 мая ему уже будет нечего сказать», — приводит слова Бризила Boxingtalk.