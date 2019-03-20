Рейес: перед боем с Джоном Джонсом мне нужно ещё пару поединков

Боец UFC Доминик Рейес, выступающий в полутяжёлом весе, убеждён, что, перед тем как выйти в октагон с чемпионом организации Джоном Джонсом, ему потребуется провести ещё один или два боя.

«Чувствую, что мне нужен ещё один бой перед встречей с Джоном Джонсом. Один или два боя — и я буду готов с ним станцевать. Что касается его последнего боя, это было чемпионское выступление, в бою с Энтони Смитом он показал, почему является лучшим в нашем весе. У него был отличный план на бой, и он его реализовал. Это был классический Джон Джонс. Сначала он нейтрализовал соперника, а потом забрал победу», — приводит слова Рейеса MMA Fighting.

16 марта Доминик Рейес одержал победу в бою с Волканом Оздемиром, после чего заявил о желании встретиться с Джоном Джонсом. На данный момент Рейес занимает пятое место в рейтинге UFC.