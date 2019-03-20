Пётр Ян: готов подраться за освободившийся титул UFC уже завтра

Российский боец UFC Пётр Ян выразил желание подраться за вакантный титул чемпиона организации в легчайшем весе, который освободился после того, как Ти Джей Диллашоу сложил с себя полномочия.



«Если UFC попросит меня подраться за освободившийся титул уже завтра, то я соглашусь без тени сомнения. Мне всё равно, кто будет моим соперником. Я хочу этот пояс», — написал в своём «твиттере» Пётр Ян.



Пётр Ян одержал четыре победы в четырёх поединках в UFC и вошёл в топ-10 рейтинга бойцов в легчайшей весовой категории, расположившись на девятой строчке.



Напомним, что Диллашоу добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе после того, как получил уведомление от USADA о том, что он провалил допинг-тест, сделанный перед его поединком за титул в наилегчайшем весе с Генри Сехудо. Тот поединок Диллашоу проиграл нокаутом в первом раунде.