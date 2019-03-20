Рокхолд дебютирует в полутяжёлом весе в июле в поединке с Блаховичем

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Люк Рокхолд перейдёт в полутяжёлый дивизион, сообщает ESPN. По информации источника, Рокхолд дебютирует в новой весовой категории 6 июля 2019 года на турнире UFC 239. Соперником Рокхолда станет Ян Блахович.



Рокхолд в последний раз в октагон выходил 10 февраля 2018 года на турнире UFC 221 и уступил техническим нокаутом Йоэлю Ромеро. С тех пор Люк в октагон не возвращался.



Ян Блахович последний на данный момент поединок провёл на турнире в Праге 23 февраля 2019 года. В главном событии турнира он встречался с Тьягу Сантосом и уступил ему техническим нокаутом. До этого на счету Яна Блаховича была серия из четырёх выигранных поединков подряд.