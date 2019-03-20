Тренер Сехудо: известие о провале допинг-теста Диллашоу — полный отстой

Эрик Альбаррасин, тренер Генри Сехудо, подчеркнул, что известие о проваленном допинг-тесте Ти Джеем Диллашоу и его отказ от титула в легчайшем весе нарушило все планы Сехудо.



«Это известие — полный отстой для Генри Сехудо, потому что Генри действительно хотел реванша в легчайшем весе, он хотел подраться за пояс, это имело смысл. Нужно было двигаться дальше, заткнуть критиков и получить второй бой в легчайшем весе. Диллашоу всем говорил, что не проиграл тот бой, что Генри не победил его. Мы собирались заставить критиков замолчать. Даже Дэна Уайт говорил о преждевременной остановке боя.



Теперь наши планы нарушены, мы хотели провести этот бой, тем более, по слухам, он должен был быть на одном турнире с Конором Макгрегором, что было бы очень здорово», — приводит слова Эрика Альбаррасина MMAFighting.