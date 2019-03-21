Усман: донесу до Ковингтона гнев каждого иммигранта в США

Боец UFC Камару Усман рассказал о своём отношении к потенциальному следующему сопернику — бывшему временному чемпиону организации Колби Ковингтону. По словам Усмана, для него этот бой значит гораздо больше, чем просто поединок с трештокером.



«Следующий бой для меня символизирует отношение к иммигрантам. Многие забывают, что американцы сами являются иммигрантами. Ковингтон утверждает, что он должен быть чемпионом, потому что он — американец. Но мы все тут американцы. Этот бой для меня гораздо большее, чем поединок с тем, кто несёт чепуху в интервью.



Когда этот бой произойдёт, я донесу до Ковингтона гнев каждого иммигранта в США. Эта победа мне действительно понравится», — приводит слова Камару Усмана Bllody Elbow.