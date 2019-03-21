Пётр Ян — о вакантном поясе UFC: имею большое желание ворваться в эту мясорубку

Российский боец легчайшего веса UFC Пётр Ян прокомментировал ситуацию в его дивизионе после того, как чемпион Ти Джей Диллашоу получил уведомление от USADA о проваленном допинг-тесте и отказался от титула UFC.

«Все слышали, что Диджей провалил допинг и теперь пояс на 61 кг вакантный! Все эти ребята и есть ещё, кто хочет драться за этот золотой пояс. Конечно же, я тоже имею большое желание ворваться в эту мясорубку. Просто в UFC это часть большой игры — бросать вызов, писать, отвечать на выпады различных бэтманов. Иначе вы будете просто красавчиком в Sony PlayStation. У этих ребят такие же две ноги две руки, только [болтать] они умеют на английском.

Не говорю сейчас о поясе — но приму любой бой, с кем дадут!!! Педрито Муньос — ты там пытался быть ярким в высказываниях — давай покажи на деле, что ты не фуф**к (лыжник)", — написал Ян в «Инстаграме».