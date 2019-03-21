Джо Роган ответил на критику Макгрегора

Комментатор UFC Джо Роган отреагировал на критику со стороны бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Боец обвинил Джо в необъективном освещении его поединков.

«Это не совсем так, потому что никто и никогда не давал мне сценарий. Это неоспоримый факт. Я не знаю, что говорил Конор, возможно, ему не понравились мои комментарии. Могу поспорить, что Макгрегору нравится моё освещение боев, когда они оказываются для него победными. Это просто его восприятие, и я прекрасно понимаю, о чём он говорит в данный момент.



Порой люди так думают, потому что им сложно воспринимать чужие комментарии своего поединка. Конечно, если бы речь шла не о его боях и не о схватках его друзей, то критика имела бы намного больше смысла. Мне очень тяжело освещать поединки своих друзей. Я не знаю Конора достаточно хорошо, хотя чертовски уважаю этого парня», — цитирует Рогана MMA News.