Менеджер Лебедева: Денис к бою готов, всё зависит от Усика

Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра Дениса Лебедева, заявил, что проведение боя между его клиентом и абсолютным чемпионом первого тяжёлого веса Александром Усиком зависит от планов украинца.

Ранее стало известно, что руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) обязало Усика провести защиту титула с Лебедевым.



«Всё зависит от Усика. Денис готов к бою, но Усик объявил о переходе в супертяжёлый вес. Но от титула WBA в первом тяжелом весе [Усик] пока не отказывается», — рассказал Корнилов ТАСС.

Напомним, Лебедев последний раз появлялся в ринге в ноябре 2018 года и победил Майка Уилсона единогласным решением судей. Усик предыдущий бой провёл в ноябре прошлого года с Тони Беллью и одержал победу нокаутом.

