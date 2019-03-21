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Лемье проведёт бой в андеркарде поединка Альварес — Джейкобс

Лемье проведёт бой в андеркарде поединка Альварес — Джейкобс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Давид Лемье проведёт поединок в рамках второго среднего веса с Джоном Райдером. Об этом сообщает ESPN.

Бой 30-летнего канадца и занимающего первое место в рейтинге WBA британца пройдёт в рамках боксёрского вечера, который состоится 4 мая. Это событие возглавит объединительный поединок чемпионов среднего веса Сауля Альвареса и Дэниэла Джейкобса.

Лемье должен был 15 декабря прошлого года провести бой против Туреано Джонсона. Однако Давид был госпитализирован с обезвоживанием из-за неудачной сгонки. Матч был отменён. Теперь канадец переходит в следующую весовую категорию.

В 2015 году Лемье проиграл техническим нокаутом Геннадию Головкину и уступил казахстанцу титул IBF среднего дивизиона.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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