Вахаев и Гончаров оспорят пояс чемпиона АСА в супертяжёлом весе

30 марта в Краснодаре в рамках турнира ACA 94 пройдёт бой за объединённый пояс ACA в супертяжёлом весе. Титул чемпиона оспорит чемпион лиги WFCА Евгений Гончаров из Ростова-на-Дону и чемпион ACB Мухумат Вахаев из Грозного. Президент лиги ACA Алексей Яценко дал свой прогноз на бой супертяжеловесов.



«Определить фаворита этого противостояния непросто. Навыков борьбы, которые помогали Мухумату в крайних поединках «затащить» соперников в партер и одержать победы, в этот раз может не хватить. Его оппонент Евгений Гончаров в принятии решений опирается больше на ударную подготовку. Он выходец из рукопашного боя, мастер спорта по вольной борьбе, выступал и по правилам «классики». Он цельный боец, который умеет всё, опытный, техничный, уверенный.



И если в партере соперники могут конкурировать на равных, то в стойке у Евгения будет преимущество. Однако так просто Вахаева ему одолеть не удастся. У чеченского бойца есть главное бойцовское качество — неуёмный характер, который движет им. Гончарову будет непросто переломить этот дух даже за счёт безупречной техники», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.