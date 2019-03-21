Томпсон: смена чемпиона должна позитивно сказаться на моей карьере

Боец UFC Стивен Томпсон подчеркнул, что смена чемпиона организации в полусреднем весе должна помочь развитию его карьеры.



«Смена чемпиона должна позитивно сказаться на моей карьере. Никто не хотел бы видеть мой третий бой с Тайроном Вудли. Я понимаю это. Мне пришлось бы провести ещё два или три поединка до этого момента. Но теперь у нас новый чемпион, и мой путь наверх будет намного быстрее.



После моего последнего поединка в дивизионе произошли драматические изменения. Чемпион сменился, Даррен Тилл упал в нокаут в бою с парнем, которого я побеждал. Всё в подвешенном состоянии. Я нахожусь на четвёртой строчке в рейтинге, так что на титульный бой может выйти любой из нас», — приводит слова Стивена Томпсона MMAJunkie.