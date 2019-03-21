Мирко Крокоп вернулся к тренировкам

Известный боец смешанных единоборств 44-летний Мирко Крокоп провёл первую тренировку после выписки из больницы. Хорват после недавнего поединка с Роем Нельсоном перенёс инсульт. Напомним, что в бою с Нельсоном Крокоп победил единогласным решением судей. Та встреча состоялась 16 февраля 2019 года. После этого Крокоп объявил о завершении спортивной карьеры.



«Первая лёгкая тренировка после выписки из госпиталя. Я прочитал много информации о том, что мне можно делать. Спасибо за советы, но я сам всё знаю. Я тренировался без нагрузок. Отсутствие работы на протяжении месяца стало огромным стрессом для моего организма. Я чувствовал себя плохо из-з того, что не тренировался», — написал в своём «инстаграме» Мирко Крокоп.

За годы карьеры Крокоп выступал под эгидой множества промоушенов и провёл в смешанных единоборствах более 50 поединков. В его послужном списке значатся победы над такими соперниками, как Александр Емельяненко, Игорь Вовчанчин, Вандерлей Силва и Мухаммед Лаваль. Также его соперниками были Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, Чейк Конго, Алистар Оверим и многие другие.