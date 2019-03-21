А. Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении водительских прав

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обжаловал решение суда о штрафе и лишении водительских прав, сообщает «Р-Спорт». Напомним, суд Кисловодска приговорил Емельяненко к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в размере 30 тыс. рублей.



«В четверг поступила апелляционная жалоба на решение суда. В пятницу в течение дня она будет отправлена для рассмотрения в вышестоящую инстанцию – Кисловодский городской суд», — приводит «Р-Спорт» слова собеседницы агентства.



Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.