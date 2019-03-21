Уайлдер: не думаю, что Кличко захочет встречи со мной

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что, в случае возвращения на ринг Владимира Кличко, не намерен встречаться с украинцем в первом же его бою.

«Посмотрим, что будет делать Кличко. Пускай снова выстраивает карьеру. Послушайте, перед боем с Джошуа его не было в ринге полтора года, а потом он вернулся и проиграл, так что ему нужно восстановить карьеру. Он не может постоянно выезжать на имени.

Когда возобновляешь карьеру, ты снова должен её выстраивать, тем более если речь идёт о поединке со мной, ведь я выхожу в ринг убивать и ни с кем не играю. Не думаю, что Владимир захочет встречи со мной. У него было много возможностей, чтобы бросить мне вызов. Они никогда не упоминали моё имя при разговорах о возвращении, потому что знают, это сложный бой», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.