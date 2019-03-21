Спенс считает, что в поединке с Пакьяо есть наибольший смысл

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс в очередной раз заявил, что хочет провести следующий поединок с чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо.

«Он только недавно победил Бронера, и бой прошёл по схеме PPV. Бои с Пакьяо установили рекорд по количеству проданных билетов на арену AT&T Stadium. Чувствую, что сейчас есть смысл провести поединок только с Пакьяо. Мы снова вернёмся в Техас и организуем поединок на AT&T Stadium. Возможно, нам удастся побить рекорд и продать 70 тыс. билетов. Отдаю это дело в руки промоутеров.

Что касается возможного поединка с Мейвезером, я общался с Флойдом, и он сказал мне, что у него нет никаких планов по возобновлению карьеры", — приводит слова Спенса BoxingScene.