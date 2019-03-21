Кремлёв: в UFC полная быдлятина, а в боксе всё хорошо

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал недавние высказывания президента UFC Дэны Уайта, раскритиковавшего бокс и заявившего, что этот вид спорта за последние десятилетия утратил привлекательность и потенциал. Кремлёв в корне не согласен с Уайтом, отметив, что тот зарабатывает деньги на хамском поведении бойцов.

«Бокс — это культура, в боксе всё хорошо. А что сделало UFC? Там только и занимаются хамством, унижением. В боксе же боксируют мужчины, настоящие интеллигенты, а у него что? Быдлятина полная, значит, и он быдло такое, зарабатывает на унижении людей. Уничтожение культуры, спортивной культуры. Что сделал Дэна Уайт? Посмотрите бой Хабиба и Макгрегора, что там было? Унижение родителей и всё остальное. На этом и дурак может заработать деньги. Финансы? На унижениях и заработал финансы, что ли он? UFC раскрутил или что? Он ничего не сделал.



UFC вспоминают только вот этими скандалами. Все помнят бой Хабиба и Макгрегора, как Конор пытался унижать, но Хабиб, как мужчина, показал это на ринге, не на улице и не на словах, а на деле. Благодарен Хабибу за это, он показал на деле, кто он такой. Я бы просто одним словом назвал Дэну Уэйта — ничтожество. Человек, который убивает спорт и делает из этого шоу ради своего обогащения», — приводит слова Кремлёва Sport24.