Коробов проведёт следующий поединок 11 мая

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов (28-2, 14 КО) проведёт следующий поединок 11 мая 2019 года. Россиянин выступит на вечере бокса в Фэрфаксе (штат Вирджиния, США). Соперником Матвея станет Эммануэль Алим (18-1-1, 11 КО), сообщает BoxingScene. Этот бой пройдёт в андекарде титульной встречи, в которой встретятся чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в первом среднем весе Джаретт Хёрд и Джулиан Уильямс.

Коробов провёл предыдущий поединок в декабре 2018 года, в титульном бою с Джермаллом Чарло он уступил единогласным решением судей. При этом стоит отметить, что на подготовку к той встрече он имел менее трёх недель, согласившись заменить провалившего допинг-тест Уилли Монро. Что касается Алима, то он последний раз выступал в мае 2018 года, досрочно победив Хуана де Анхеля. Самым громким успехом Алима является победа над некогда украинским проспектом среднего веса Евгением Хитровым, которому он нанёс первое поражение на профессиональном ринге.