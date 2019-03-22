Макгрегор — о Диллашоу: я давно сказал, что он маленькая змея

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор поделился мнением о Ти Джее Диллашоу, который провалил допинг-тест и отказался от титула UFC легчайшего веса, оставив его вакантным.



«Я давно сказал, что он маленькая змея. Я новый Святой Патрик», — написал Макгрегор в «Твиттере».



Именно с подачи Конора к Диллашоу прицепилось прозвище Змея. Они участвовали в съёмках 22-го сезона TUF, и тогда Макгрегор предсказал уход Ти Джея из зала Team Alpha Male, в котором он тренировался раньше.

Как ранее сообщал ESPN, Диллашоу был оштрафован на $ 10 тыс. и отстранён от участия в боях на один год.

В то же время Макгрегор рассказал, при каких условиях будет участвовать в соглавном бою турнира.