Физиев проведёт бой против Мустафаева на турнире UFC в Питере

Российский легковес UFC Магомед Мустафаев проведёт бой с Рафаэлем Физиевым из Киргизии. Их поединок состоится на турнире UFC в Санкт-Петербурге, который запланирован на 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

На счету 30-летнего Мустафаева в MMA 13 побед и два поражения. Он не выступал с ноября 2016 года, когда удушающим приёмом проиграл Кевину Ли. До этого в UFC он техническими нокаутами одолел Джо Проктора и Пиотра Холлмана.

На счету Физиева в MMA шесть побед и ноль поражений. Предстоящий поединок против Мустафаева станет для него первым в рамках UFC, контракт с которой он подписал в феврале нынешнего года. Ранее он выступал в таких промоушенах, как ROAD FC и Titan FC, а также в муай-тае.