Менеджер Поветкина: Александр дал согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом

Российский боксёр-супертяжеловес Александр Поветкин согласен на бой с украинцем Александром Усиком, британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом. Об этом заявил менеджер Поветкина Вадим Корнилов.

Сегодня появилась информация, что абсолютный чемпиона в первом тяжёлом весе Усик в своём первом поединке в супертяжах 18 мая встретится с Карлосом Такамом, так как стороны достигли принципиального соглашения. Ранее предполагалось, что оппонентом украинца может стать Поветкин.

«Поветкин дал согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом. Теперь ждём решения второй стороны», — приводит слова Корнилова «Р-Спорт».

Напомним, организация WBA обязала Усика провести защиту титула против другого россиянина — Дениса Лебедева.