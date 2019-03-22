Чудинов оказался на 0,2 кг легче Вужати

22 марта в г. Серпухове состоялась официальная церемония взвешивания участников вечера профессионального бокса, который состоится в ДС «Надежда» завтра, 23 марта, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Главным событием вечера станет возвращение в ринг известного российского боксера Фёдора Чудинова. Его соперником станет боксёр из Китая Нуерланг Вужати.



Все боксёры успешно прошли процедуру взвешивания и уложились в свои весовые категории.



Итоги взвешивания:



Фёдор Чудинов (75,9 кг) — Нуерланг Вужати (76,1 кг)

Шигабудин Алиев (103,7 кг) — Луис Паскаль (взвесится завтра)

Гидаят Мусаев (68,1 кг) — Зураб Чаниев (68,1 кг)

Фатима Дудиева (53,5 кг) — Яна Андреева (54,2 кг)

Артём Сусленков (110,8 кг) — Педро Мартинез (101,4 кг)

Ягуб Нуриев (70,2 кг) — Абдулхамид Назаров (68,8 кг)

Фёдор Глазков (64,9 кг) — Мухамед Алхасов (65,1 кг)

Олег Кострюков (77,7 кг) — Владислав Гуменюк (76,2 кг)



Вечер бокса начнётся 23 марта в 19:00.