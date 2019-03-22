Порье: я способен завершить бой с Холлоуэем досрочно

Боец UFC Дастин Порье считает, что ему по силам досрочно победить Макса Холлоуэя в предстоящем поединке за титул временного чемпиона в лёгком весе, который пройдёт 13 апреля 2019 года на турнире UFC 236. По словам Порье, ему будет достаточно одной ошибки Макса.



«Макс Холлоуэй — разносторонний боец, но я уверен в своих силах. Мне нужно поймать Макса на одной ошибке. Если он опустит голову, сделает неправильный захват, пропустит удар. Я способен завершить бой досрочно в любой такой ситуации.



Мне нужна одна возможность, и я ею воспользуюсь. Я снова могу победить Холлоуэя досрочно. Собираюсь оставить в октагоне всего себя и вернуться домой с чемпионским поясом», — приводит слова Дастина Порье MMAJunkie.