Взвешивание UFC Fight Night 148: Петтис тяжелее Томпсона

В ночь с 24 на 25 марта мск в Нэшвилле (штат Теннесси, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 148. Главным его событием станет поединок в полусреднем весе, в котором силами померятся Стивен Томпсон и Энтони Петтис.



В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Петтис оказался тяжелее соперника. Вес Энтони составил 171 фунт, вес Томпсона — 170,5.



Не обошлось и без промашек — Луис Пенья не смог уложиться в лимит полулёгкого веса, превысив его на 2,5 фунта (1,13 кг). В связи с этим Пенья будет лишён 30 процентов гонорара, однако бой состоится.



UFC Fight Night 146. Взвешивание



Основной кард



Стивен Томпсон (170,5 фунтов) — Энтони Петтис (171 фунтв)

Кёртис Блейдс (262) — Джастин Уиллис (266)

Джон Макдесси (154,5) — Хесус Пинедо (155,5)

Жюссьер Формига (126) — Дэйвесон Фигейредо (126)

Луис Пенья (148,5) — Стивен Петерсон (146)

Мэйси Барбер (126) — Джей Джей Олдрич (125).