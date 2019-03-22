Брандао рассказал об угрозах убийства перед боем с Алиевым в Fight Nights Global

Боец смешанных единоборств Диего Брандао подробно рассказал о истоках и сути конфликта с главой лиги Fight Nights Камилом Гаджиевым. Брандао отметил, что ему угрожали расправой перед последним для него боем в организации с Ахмедом Алиевым в сентябре 2017 года. Во время поединка Брандао покинул октагон, отказавшись от продолжения борьбы. Полтора года спустя Брандао подчеркнул, что он испугался возможной перестрелки, поскольку увидел в зале людей с огнестрельным оружием, которые незадолго до боя заходили к нему в раздевалку и угрожали убийством.



«Камил всегда хорошо ко мне относился. Он всегда помогал мне. Что же произошло? Когда я победил Мачаева, он сказал, что даст мне бой за пояс. Затем он сказал, мол, если я пройду Галиева, то он даст мне титульник. Я уничтожил Галиева. Они предлагают мне бой с Алиевым. Без проблем. Я прилетел в Дагестан, и мне не организовали питание. Я начал терять вес, мне не дали денег на еду. Моему тренеру пришлось обратиться к дагестанским бойцам, которых он знал по тренировкам у Грега Джексона. Они принесли мне поесть и сказали, что Камил желает моего поражения. Но меня это не волновало. А уже потом какие-то ублюдки за кулисами пришли ко мне со стволами! Они кричали: «Ты подохнешь тут». Я говорю: «Кто подохнет? Смотрите, у меня тоже есть ствол». Мне дал пушку один из моих друзей, чтобы я заткнул ее за пояс. Но, блин, что это за дерьмо? Это ведь не война, а бой по правилам ММА! Я попросил у Камила, чтобы он организовал мне безопасность, но ему было плевать. Он ходил за кулисами и смеялся. Он сумасшедший.



Помните, когда я выпрыгнул из клетки во время боя против Алиева? Дело не в том, что я боялся Алиева или еще кого-то. Я боялся, что начнется перестрелка, так как в зале увидел людей со стволами. Я знал, что легко пройду своего оппонента, но понимал, что там есть люди, которые представляют угрозу. Когда я увидел, что парни со стволами двигаются в мою сторону, я потерял контроль и вылетел из клетки. У меня было желание отправиться в свой номер и взять ствол, чтобы защитить себя. Я понимал, что мог там умереть. Меня мог бы кто-то застрелить, и никто бы потом об этом не узнал! Я решил сейчас все это рассказать, ведь раньше все смеялись, мол, Брандао выпрыгнул из клетки, он сумасшедший. Не знаю, был ли замешан в этом Камил, но Алиев точно знал о происходящем. Мои тренера так перепугались. Они теперь до смерти боятся Дагестана. Ничего такого со мной прежде не было. А Алиев — ссыкло. Он знает, что произошло перед боем. Камил говорил, что ты хочешь биться только в Дагестане. Ты даже в Москву испугался ехать! Теперь прилетайте в Бразилию или США и пообщайтесь с моей братвой», — приводит слова Брандао Sport24.