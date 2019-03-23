Токов и Молдавский одержали победу над соперниками на турнире Bellator 218

Российский боец Bellator Анатолий Токов одержал победу над Джеральдом Харрисом в основном карде турнира Bellator 218.



В соглавном поединке другой россиянин, Валентин Молдавский, единогласным решением судей победил Линтона Васселла. В главном событии турнира во второй раз в карьере встретились Эммануэль Санчес и Георгий Караханян.Санчес одержал вторую победу в этом противостоянии единогласным решением судей.



Bellator 218. Основной кард



Эммануэль Санчес — Георгий Караханян — победа Санчеса единогласным решением судей

Валентин Молдавский — Линтон Васселл — победа Молдавского единогласным решением судей

Анатолий Токов — Джеральд Харрис — победа Токова приёмом во втором раунде

Норберт Новены — Уилл Лавин — победа Новены приёмом во втором раунде