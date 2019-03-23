Макгрегор готов провести реванш с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подчеркнул, что должен быть готов к возвращению Флойда Мейвезера-младшего на ринг.



«Мейвезер получает свои деньги, а потом возвращается обратно. Он вернётся на ринг, так что я должен быть готов к реваншу с ним. Буду готов и уверен в своих силах. В первом бою Мейвезер был великолепен. Обычно он работает на ринге от обороны, от канатов, но в бою со мной он изменил тактику.



Никто в мире раньше никогда не видел мексиканский стиль бокса в исполнении Мейвезера. Я оказался не готов к такому стилю бокса. Он воспользовался опытом и смог победить. Следующий бой? Если в моём тренировочном лагере будут боксёры, которые идут вперёд, то я отправлю голову Мейвезера на трибуны», — приводит слова Конора Макгрегора BJPenn.