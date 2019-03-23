Пакьяо предложил фанатам выбрать ему следующего соперника

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо в своём «твиттере» начал голосование среди болельщиков по поводу того, кого бы хотели фанаты видеть его следующим соперником.

Среди вариантов, представленных в голосовании, есть Флойд Мейвезер-младший, Кит Турман, Дэнни Гарсия и Шон Портер.



За 14 часов до окончания голосования с огромным отрывом в голосовании фанатов лидирует Флойд Мейвезер-младший, набравший 74 процента голосов.



Напомним, последний поединок Мэнни Пакьяо провёл в январе этого года и одержал убедительную победу над Эдриеном Бронером.



В последнее время в СМИ стала появляться информация о том, что слеющим сопрником Пакьяо может стать чемпион мир по версиям IBF и WBA Эррол Спенс.