Липинец: победа над Питерсоном приведёт меня к крупным поединкам

Бывший чемпион мира в суперлёгком весе по версии IBF россиянин Сергей Липинец поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Ламонтом Питерсоном.



«Очень рад быть участником этого поединка. Ценю от факт, что Ламонт Питерсон принял этот бой. Он сильный боксёр, отношусь к нему с большим уважением, не сомневаюсь, что он готов к бою. Победа над ним приведёт меня к крупным поединкам. Я хочу стать чемпионом мира в полусреднем весе, и эта дорога начнётся в воскресенье.



У меня сильный противник, и я мотивирован. Я в боксе ради того, чтобы участвовать в крупных боях. Буду рад показать своё превосходство. Мне нужно победить Питерсона, чтобы попасть туда, куда хочу. В воскресенье посмотрим, получится ли у Ламонта меня остановить», — приводит слова Сергея Липинца Boxing 247.