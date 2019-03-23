Де ла Хойя: Альварес готов к встрече с Ковалёвым и Уордом

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя сказал, что его подопечный, чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес, проведёт третий поединок с Геннадием Головкиным. Функционер подчеркнул, что мексиканец готов к встречам и в полутяжёлом весе, в том числе с Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом.

«Третий бой с Головкиным будет, и он будет проведён на наших условиях. Сейчас Сауль готов боксировать с любым соперником, начиная от среднего веса и завершая полутяжёлым, в том числе мы говорим о Сергее Ковалёве и Андре Уорде. Вы можете называть Альвареса сумасшедшим, но он никого не боится. Именно потому он и настоящий боец. Реально ли сейчас говорю о полутяжёлом весе? А почему нет?» — сказал де ла Хойя в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.