Усик и Кличко провели совместную тренировку

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок 18 мая. Официально имя его соперника не определено, но ожидается, что украинец встретится с Карлосом Такамом и, таким образом, дебютирует в супертяжёлом весе. На данный момент Усик уже готовится к бою. Судя по всему, помогает ему в этом экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко.

Александр Усик выложил на своей официальной странице в «Инстаграме» фото с Кличко-младшим, сопроводив её следующим текстом:

«Спасибо за опыт, чемпион», — написал Усик.

Соответствующий пост можно посмотреть на официальной странице Александра Усика в «Инстаграме». Напомним, в последнее время ходят слухи о скором возвращении в профессиональный бокс Владимира Кличко.