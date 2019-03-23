Рахимов и Егоров одержали победы на турнире в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором полулёгком весе между чемпионом мира по второстепенной версии IBO Шавкатом Рахимовым и Рофивой Маему из ЮАР. Маему попытался агрессивно начать встречу, но Рахимов быстро перехватил инициативу, погасив атакующие потуги претендента.

Со второго раунда Рахимов уже доминировал на ринге, в третьей трёхминутке Маему уже оказался на канвасе, а в четвёртом раунде, после ещё одного нокдауна, отказался от продолжения встречи. Таким образом, Рахимов одержал четырнадцатую победу на профессиональном ринге.

В андеркарде этого боя выступил проспект первого тяжёлого веса Алексей Егоров. Россиянину противостоял опытный Томас Остхайзен, за плечами которого более 30 поединков. Егоров владел преимуществом на протяжении всей встречи и оформил победу единогласным решением судей. Этот успех стал восьмым в профессиональной карьере Алексея.