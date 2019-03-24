Токов: хочу попробовать свои силы в бою с Мусаси

Боец смешанных единоборств Анатолий Токов поделился дальнейшими карьерными планами, подчеркнув, что он хочет испытать себя в бою с Гегардом Мусаси.

«Хочу попробовать свои силы в бою с Гегардом Мусаси. Как я вижу этот бой? Он может закончиться как в первом раунде, так и в пятом. Гегард очень сильно борется. Но и я могу хорошо попасть или задушить его. Это будет очень напряжённый бой и очень интересный. Потенциально это будет самый большой и важный бой в моей карьере», — рассказал Токов в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.

22 марта на турнире Bellator 218, который прошёл в Такервилле Анатолий Токов удушающим приёмом победил Джеральда Харриса, при этом, в ходе боя россиянин побывал в нокдауне. Победа над Харрисом стала для Токова четвёртой в Bellator.