UFC Fight Night 148: Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона во 2-м раунде

В ночь с 24 на 25 марта мск в Нэшвилле (штат Теннесси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 148. Главным его событием стал поединок в полусреднем весе, в котором силами померились Стивен Томпсон и Энтони Петтис. Бой завершился во втором раунде, когда Петтис мощным ударом правой рукой отправил соперника в нокаут.

UFC Fight Night 146. Основной кард

Стивен Томпсон — Энтони Петтис — победа Петтиса нокаутом во втором раунде

Кёртис Блейдс — Джастин Уиллис — победа Блейдса единогласным решением судей

Джон Макдесси — Хесус Пинедо — победа Макдесси единогласным решением судей

Жюссьер Формига — Дэйвесон Фигейредо — победа Формиги единогласным решением судей

Луис Пенья — Стивен Петерсон — победа Пеньи единогласным решением судей

Мэйси Барбер — Джей Джей Олдрич — победа Барбера техническим нокаутом во втором раунде.