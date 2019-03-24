Петтис хочет встретиться с Макгрегором в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис готов встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Мне интересна встреча с Макгрегором, это будет весёлый бой. Мне нравится его стиль, так что если он захочет такой поединок, то давайте его организуем. Вы знаете, я не слежу за тем, что делает Конор. Думаю, что он классный боец и он много сделал для нашего спорта, но я не буду ждать его долго. Если не с ним, то встречусь с кем-нибудь другим. Если такой бой состоится, то мне бы хотелось провести его в полусреднем весе. Нам нужно устраивать весогонку, чтобы встретиться в лёгком весе, но бой не будет титульным, так что в этом просто нет смысла», — рассказал Петтис в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.