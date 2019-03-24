Пулев: рассечение в бою с Дину не стало проблемой

В ночь с 23 на 24 марта мск в Коста-Месе (штат Калифорния, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрата Пулева и Богдана Дину. Пулев остановил соперника за семь раундов, трижды отправив в нокдаун. Позже он поделился впечатлениями от этого успеха.

«Рассечение не стало для меня проблемой, я был способен продолжать бой, а кровь иногда просто раззадоривает. Я был в хорошей форме и был готов к противостоянию. Мне удалось показать хороший бокс, продемонстрировать ударную мощь и стратегию. Мы были отлично подготовлены», — приводит слова спортсмена BoxingScene.

Отметим, что Пулев является официальным претендентом на титул по версии IBF, которым владеет Энтони Джошуа.