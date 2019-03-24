Усик получил награду как лучший украинский спортсмен 2018 года

23 марта в Киеве в рамках украинской программы «Человек года» были определены лауреаты целого ряда наград в различных сферах. Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик получил признание как лучший спортсмен минувшего года.

На это звание также претендовали чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и Олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко, ставший первым в истории мужчиной-украинцем, завоевавшим золото зимней Олимпиады.

Фото с церемонии награждения Александра Усика можно посмотреть в Инстаграм-аккаунте Lomus.

Напомним, в 2018 году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, стал первым победителем турнира Всемирной боксёрской суперсерии и обладателем трофея имени Мохаммеда Али. После этого он защитил титулы, нокаутировав Тони Беллью.