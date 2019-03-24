Петтис: я шокировал всех, особенно Томпсона

Боец UFC Энтони Петтис прокомментировал победу над Стивеном Томпсоном нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 148.



«Я хотел этот бой из-за стиля. Я уважаю его, но никого не боюсь. Это традиционный стиль единоборств, который принёс ему успех. Я с детства занимался классическими единоборствами. Если свести двух таких парней в октагоне, то будет фейерверк. Он не боится крови, я не боюсь, у нас сумасшедшие нарезки хайлайтов.



Я шокировал всех, особенно Томпсона. Он допустил ошибку, считал, что я буду делать тейкдауны, но нет, я хотел нокаут. Думаю, что я лучше на руках. Я знаю его дистанцию, его удары я видел с пяти лет, с тхэквандо. Нет ничего, что он мог бы сделать, чего я не видел. Я привык к ударным навыкам. Мой тренер вырос на карате, и мы досконально знаем эту тему», — приводит слова Энтони Петтиса TMZ.