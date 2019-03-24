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Муньоз считает, что должен драться с Мораесом за вакантный титул

Муньоз считает, что должен драться с Мораесом за вакантный титул
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Педро Муньоз считает, что именно он должен был получить титульный бой в легчайшем весе после отказа от титула Ти Джея Диллашоу.

«Случившееся — большая неудача для Ти Джея Диллашоу, но мы думали, что нам повезло, потому что он собирался провести реванш с Генри Сехудо в легчайшем весе. Теперь, когда Ти Джей отказался от пояса, нам было позволено забыть о Сехудо и продолжать двигаться вперёд.

Вероятно, Марлон Мораес должен был встретиться с Ти Джеем Диллашоу, если бы бой с Сехудо не состоялся. Но теперь UFC должна была позволить настоящим бойцам легчайшего веса бороться за титул, то есть Марлону и мне», — приводит слова Педро Муньоза MMAJunkie.

Напомним, что UFC хочет, чтобы звание лучшего в легчайшем весе оспорили чемпион UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо и первый номер рейтинга в категории до 61 кг Марлон Мораес.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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