Муньоз считает, что должен драться с Мораесом за вакантный титул

Боец UFC Педро Муньоз считает, что именно он должен был получить титульный бой в легчайшем весе после отказа от титула Ти Джея Диллашоу.



«Случившееся — большая неудача для Ти Джея Диллашоу, но мы думали, что нам повезло, потому что он собирался провести реванш с Генри Сехудо в легчайшем весе. Теперь, когда Ти Джей отказался от пояса, нам было позволено забыть о Сехудо и продолжать двигаться вперёд.



Вероятно, Марлон Мораес должен был встретиться с Ти Джеем Диллашоу, если бы бой с Сехудо не состоялся. Но теперь UFC должна была позволить настоящим бойцам легчайшего веса бороться за титул, то есть Марлону и мне», — приводит слова Педро Муньоза MMAJunkie.



Напомним, что UFC хочет, чтобы звание лучшего в легчайшем весе оспорили чемпион UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо и первый номер рейтинга в категории до 61 кг Марлон Мораес.