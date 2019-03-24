А. Емельяненко сообщил, что его страницу в «Инстаграме» могут заблокировать

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что кто-то пожаловался на него в администрацию социальной сети «Инстаграм», и отметил, что его аккаунт может быть заблокирован.



«Администрация «Инстаграма» предупредила меня, что может заблокировать мой аккаунт из-за ябеды, которая жалуется на меня за посты, которые я выкладываю! Если заблокируют, то подписывайтесь на мою вторую страницу и мою верифицированную страницу в VK», — написал в своём «инстаграме» Александр Емельяненко.

Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд Кисловодска приговорил Емельяненко к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в размере 30 тыс. рублей, Емельяненко обжаловал это решение.