Бразильский боец UFC, бывший чемпион организации в полулёгком весе Жозе Алду был выписан из больницы, сообщает Globo. В ближайшее время спортсмен сообщит о том, готов ли он встретится с Александром Волкановски, на турнире UFC 237.



Напомним, что Алду был госпитализирован с бактериальной инфекцией, возникшей в результате пореза на колене.



На счету Алду 28 побед и 4 поражения. В последних двух боях Жозе нокаутировал Джереми Стивенса и Ренато Мойкано. Бой с последним состоялся в прошлом месяце.



В активе Волкановски 19 побед и одно поражение. Австралиец имеет победную серию из 16 поединков, 6 из которых пришлись на выступления в UFC. В декабре прошлого года Алекс техническим нокаутом одолел Чада Мендеса.



Главным боем UFC 237 станет титульный бой в минимальном женском весе между чемпионкой Роуз Намаюнас и претенденткой Джессикой Андраде.