Формига: настоящий чемпион должен драться в своей весовой категории

Боец UFC Жюссьер Формига прокомментировал возможный переход Генри Сехудо из наилегчашей весовой категории в легчайшую. Формига считает, что главной мотивацией Сехудо являются деньги.



«Я думаю, что участие Генри Сехудо в легчайшем весе — попытка заработать хорошие деньги. Настоящий чемпион должен драться в своей весовой категории. Если он поднимется в легчайший вес, то я хочу подраться за временный пояс с кем бы то ни было. С Бенавидесом, например.



Я очень доволен проделанной мной работой в бою с Дейвесоном Фигейредо. Мы провели отличный тренировочный лагерь, так что я очень доволен этой победой над бойцом из первой пятёрки рейтинга. Думаю, что теперь я претендент номер один на титульный бой», — приводит слова Жюссьера Формиги MMAJunkie.