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Формига: настоящий чемпион должен драться в своей весовой категории

Формига: настоящий чемпион должен драться в своей весовой категории
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Жюссьер Формига прокомментировал возможный переход Генри Сехудо из наилегчашей весовой категории в легчайшую. Формига считает, что главной мотивацией Сехудо являются деньги.

«Я думаю, что участие Генри Сехудо в легчайшем весе — попытка заработать хорошие деньги. Настоящий чемпион должен драться в своей весовой категории. Если он поднимется в легчайший вес, то я хочу подраться за временный пояс с кем бы то ни было. С Бенавидесом, например.

Я очень доволен проделанной мной работой в бою с Дейвесоном Фигейредо. Мы провели отличный тренировочный лагерь, так что я очень доволен этой победой над бойцом из первой пятёрки рейтинга. Думаю, что теперь я претендент номер один на титульный бой», — приводит слова Жюссьера Формиги MMAJunkie.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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