Лобов: Макгрегор продолжает тренироваться с нами

Боец UFC Артём Лобов заявил, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор остаётся членом зала Straight Gym. По словам Лобова, который является другом Макгрегора, Конор продолжает тренироваться в этом зале.

«Конор всё также с нами. Мы являемся членами Straight Gym. Многие спортсмены, которые раньше тренировались там, уже завершили карьеру, они открыли собственные залы. Поэтому иногда мы тренируемся в старом зале, а иногда — в новых. У нас много мест для тренировок, поэтому мы не всегда посещаем Straight Gym, но остаёмся его членами», — цитирует Лобова BJPenn.

Напомним, что Макгрегор после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2018 году ещё не провёл ни одного боя. Ирландец отбывает дисквалификацию за потасовку, которая произошла после того боя.