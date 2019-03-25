Липинец нокаутировал Питерсона в 10-м раунде

Бывший чемпион мира в суперлёгком весе по версии IBF россиянин Сергей Липинец нанёс поражение бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях американцу Ламонту Питерсону. Бой, проходивший в Оксон-Хилле (США), завершился победой россиянина в 10-м раунде техническим нокаутом.

Отметим, что Липинец провёл второй поединок после поражения от Майки Гарсии в марте 2018 года по очкам. В том поединке российский боксёр не смог защитить чемпионский пояс IBF, которым владел с ноября 2017 года. Ранее Липинец победил эквадорца Эрика Боне по очкам.

Теперь 30-летний россиянин одержал 15 побед (11 нокаутом) и потерпел 1 поражение. Для 35-летнего Питерсона это поражение стало пятым при 35 победах (17 нокаутом) и 1 ничьей.