Томпсон поздравил Петтиса с победой и назвал легендой спорта

Боец UFC Стивен Томпсон поздравил Энтони Петтиса с победой. В ночь с 24 на 25 марта мск в Нэшвилле (штат Теннесси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 148. Главным его событием стал поединок в полусреднем весе, в котором силами померились Томпсон и Петтис. Бой завершился во втором раунде, когда Петтис мощным ударом правой рукой отправил соперника в нокаут.

«Спасибо вам за поддержку и молитвы. Я поздравляю Петтиса, он является умелым бойцом и легендой нашего спорта.

Поражения — часть игры, важен урок, который выносишь из него, чтобы стать лучше. Но я ещё вернусь», — написал Томпсон в «Инстаграме».

Ранее Петтис признался, что сумел шокировать всех, включая Томпсона активным ведением боя.