Издевавшегося над соперником боксёра отправили в нокаут за 10 секунд до гонга

Неожиданную развязку получил бой за титул чемпиона WBO в лёгком весе между Сабри Седири и Сэмом Максвеллом. Седири побеждал по очкам и доминировал. В 10-м раунде он фактически перестал боксировать и начал издеваться над соперником.

В результате Седири понёс суровое наказание. Менее чем за 15 секунд до окончания боя он пропустил мощный удар британского оппонента. В результате удар с правой отправил Седири в нокаут, Максвелл одержал победу, хотя не имел ни малейшего шанса на итоговый успех по очкам.

Видео можно посмотреть в «твиттере» BT Sport.

Отметим, что Седири потерпел первое поражение в карьере. Оно же наверняка останется и самым курьёзным.