Ян — Муньосу: бедный Педрито, твои надежды рухнули, дерись со мной, трус!

Российский боец UFC Пётр Ян прокомментировал заявление президента организации Дэны Уайта, который объявил о проведении боя Генри Сехудо и Марлона Мораеса. Они оспорят титул чемпиона легчайшей весовой категории, который остался вакантным после того, как Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тестирование.

«Педрито (Педро Муньос. — Прим. «Чемпионата»)! Твои надежды на бой за титул рухнули! Перестань уже мечтать и подерись со мной, трус», — написал Ян, опубликовав новость со словами Уайта.

Ранее Ян неоднократно вызывал на бой Муньоса, но Педро отказывался от поединка. На турнире UFC 235 в начале марта Муньос одержал победу над Коди Гарбрандтом. После этого Ян вызвал Муньоса на бой, но тот заявил, что хочет драться за титул.