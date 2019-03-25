Джонс: Миочич заслуживает матча-реванша с Кормье

Боец ММА Джон Джонс заявил, что чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье должен провести матч-реванш с экс-чемпионом Стипе Миочичем. По словам Джонса, Миочич заслуживает такого боя.

«Считают ли я, что Миочич заслуживает реванш? Да, я так считаю. Стипе сделал очень много всего для нашего спорта и тяжёлого веса. Его бои были яркими, многие из них он закончил досрочно. Думаю, что он недоволен тем, как с ним поступили. Ему не дают шанса вновь проявить себя, он чувствует себя ограбленным. Я был бы рад увидеть их матч-реванш», — цитирует Джонса MMA News.

Миочич начал требовать проведение матча-реванша сразу после того, как он проиграл Кормье в рамках вечера боёв UFC 226. Сам Кормье заявил, что готов вновь встретиться с Миочичем, если ему не удастся договориться о проведении боя с Броком Леснаром.